Balance courante : excédentaire en août, pour le quatrième mois consécutif

Photo : KBS News

La Corée du Sud a vu en août sa balance courante rester excédentaire pour le quatrième mois d’affilée. La raison : ses importations ont connu une baisse plus importante que ses exportations. Selon les chiffres publiés aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), elle a enregistré un excédent de 4,81 milliards de dollars.Cependant, le surplus cumulé du pays du Matin clair entre janvier et août s’est établi à 10,98 milliards de dollars. Il s’agit d’une chute de 53,6 % par rapport aux 23,66 milliards de dollars affichés pendant la même période de l’an dernier.Dans le détail, le solde des biens a été excédentaire de 5,06 milliards de dollars. En revanche, les exportations se sont élevées à 53,75 milliards, en recul de 6,5 % sur un an. Les expéditions se sont affaissées notamment dans les secteurs suivants : les produits pétroliers (-35,1 %), les semi-conducteurs (-21,2 %), les biens sidérurgiques (-11,1 %) et chimiques (-10,4 %). Les ventes de véhicules ont augmenté, quant à elles, de 28,1 % en glissement annuel.Concernant les importations, elles se sont rétrécies de 21 % pour atteindre 48,68 milliards de dollars.A propos du solde des services, il a accusé un déficit de 1,6 milliard de dollars. Dans le compte financier de la balance des paiements, l’actif net a crû de 5,73 milliards en août.