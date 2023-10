Samsung Electronics : hausse trimestrielle de 258 % de son bénéfice d’exploitation entre juillet et septembre

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a vu son bénéfice d’exploitation dépasser de nouveau la barre des 1 000 milliards de wons, soit 700 millions d’euros, entre juillet et septembre, et ce, pour la première fois en 2023.Le géant sud-coréen de l’électronique a annoncé ce mercredi que son bénéfice d’exploitation aurait atteint 2 400 milliards de wons, soit 1,68 milliard d’euros. Quant à ses ventes 67 000 milliards de wons, ou 47 milliards d’euros. Il s’agit d’une hausse de plus de 250 % et de 11 % en glissement trimestriel, mais d'une chute de 77,9 % et de 12,7 % sur un an.Cette meilleure performance par rapport au trimestre précédent peut s’expliquer notamment par la hausse des ventes de ses nouveaux smartphones sortis en juillet, tels que le Galaxy Z Flip 5 et le Z Fold 5. Samsung a aussi profité du lancement de nouveaux modèles dans le secteur des écrans.Quant au domaine des semi-conducteurs, le fabricant de puces aurait vu son déficit tomber en dessous des 3 000 milliards de wons, soit 2,11 milliards d’euros, au troisième trimestre. Et ce grâce à la baisse de la production des puces mémoires. En cas de hausse des prix de celles-ci lors des trois derniers mois de l’année, son déficit lié aux semi-conducteurs devrait être inférieur à 1 000 milliards de wons, l’équivalent de 700 millions d’euros.Les résultats d’exploitation officiels de Samsung Electronics seront dévoilés le 31 octobre.