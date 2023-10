Un patrimoine culturel coréen renaît en Lego

Photo : YONHAP News

Les Lego sont des jouets appréciés aussi bien par les enfants que par les adultes. Une exposition présentant le patrimoine culturel coréen à l'aide de ces briques en plastique s'ouvre aujourd'hui à la gallérie Moryham, située dans le centre de Séoul.So Jin-ho, connu sous son nom d'artiste Collin Jin, a reproduit avec des Lego une scène du Jongmyo Jeryeak. Il s’agit d’une cérémonie datant de la dynastie Joseon, au cours de laquelle les rois rendaient hommage à leurs ancêtres en compagnie de musique, de chants et de danses. Ce rite fait non seulement partie des biens culturels intangibles nationaux de la Corée du Sud mais est aussi inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.On pourra également admirer le Bosangmu, reconstitué avec les petites briques. Il s'agit d'une danse de la cour royale où deux groupes de danseurs lancent des boules dans un pot sur une table placée au centre.Ce n’est pas tout. Plus de 300 créations originales, dont des tuiles, des masques traditionnels ou des bureaux des érudits, attendent les visiteurs.Selon les organisateurs, cet événement a été conçu dans le souhait de promouvoir la culture et le patrimoine de la Corée en utilisant des objets familiers dans le monde entier. A noter qu'il a fallu 18 mois de travail à Collin Jin pour réaliser ses œuvres.