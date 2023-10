Ministère de la Réunification : Pyongyang n’arrive pas à donner des résultats économiques concrets

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud estime que même si sa voisine du Nord menace ouvertement d’utiliser l’arme atomique, elle rencontre des difficultés sur le plan économique. Le ministère de la Réunification a remis aujourd’hui cette analyse auprès de la commission des affaires étrangères et intercoréennes pour l’audit parlementaire.Dans ce rapport, il est indiqué que Pyongyang continue à maintenir une certaine distance avec Séoul. Le régime de Kim Jong-un cherche, selon le ministère, à se rapprocher de la Chine et de la Russie pour créer un axe antiaméricain. Il affirme également que le royaume ermite rejette la responsabilité de la détérioration de la situation politique régionale sur Washington et refuse de se dénucléariser.Les analyses montrent toutefois que Pyongyang a du mal à fournir des résultats économiques concrets en raison des sanctions internationales et de la fermeture prolongée de ses frontières après le COVID-19. Les échanges commerciaux entre la Corée du Nord et l’empire du Milieu n’ont atteint que 83 % de ceux d’avant la pandémie.Concernant sa situation alimentaire, le Nord augmente les importations de céréales, mais les craintes de pénuries chez les classes défavorisées demeurent toujours.