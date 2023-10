Guerre Israël-Hamas : Yoon Suk-yeol organise une réunion d’urgence sur l’économie et la sécurité

Photo : YONHAP News

Le président de la République a tenu cet après-midi une réunion d’urgence sur l’économie et la sécurité suite aux affrontements, depuis samedi dernier, entre le Hamas et Israël. D’après le dernier bilan, plus de 2 100 décès. Et Yoon Suk-yeol a jugé que ce conflit pourrait avoir des conséquences sur l’économie et la sécurité nationale. D’où la convocation.Le contenu des discussions n’a pas encore été dévoilé, on connaît juste la liste des participants : les ministres des Affaires étrangères, de la Défense ainsi que de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie. Le directeur du Service national du renseignement (NIS), le premier vice-ministre de l'Economie et des Finances, ainsi que Kim Dae-ki, le secrétaire général du bureau présidentiel, et Cho Tae-yong, le conseiller à la sécurité nationale, ont assisté, eux aussi, au rassemblement tenu à Yongsan.Lors du conseil des ministres, organisé hier, le chef de l’Etat avait déjà appelé à mobiliser tous les moyens pour empêcher les facteurs externes déstabilisants de peser sur la vie des citoyens. Yoon avait aussi ordonné aux officiels de surveiller la situation en termes d’économie et de sécurité, et de se préparer à tous les scénarios.