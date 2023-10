Election partielle : victoire écrasante du Minjoo et défaite cuisante du PPP à Gangseo

Photo : KBS

Comme on s’y attendait, le Minjoo a remporté haut la main l’élection municipale partielle qui a eu lieu hier dans l’un des 25 arrondissements de Séoul, celui de Gangseo.Le candidat de la principale force de l’opposition Jin Gyo-hoon a totalisé 56,52 % des suffrages (137 066 voix). Kim Tae-woo, du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, est arrivé à la seconde place (39,37 %), avec plus de 40 000 voix de moins que le vainqueur.Dans son allocution de victoire devant ses supporters, l’ex-numéro deux de la Police nationale a déclaré que « c’est la victoire du bons sens, du principe et des habitants de son arrondissement ». Avant d’ajouter avoir désormais une lourde responsabilité sur ses épaules. Dans la foulée, Jin s’est engagé à servir les citoyens de Gangseo sur tous les terrains, à rester toujours à leur écoute et à combler au plus vite le vide créé par la perte du mandat de son prédécesseur, qui n’est autre que son grand rival du PPP.De fait, le scrutin d’hier a été organisé après que la Cour suprême ait confirmé en mai la condamnation de Kim à un an de prison assorti de deux ans de sursis pour divulgation des secrets de fonction. Il avait obtenu ces informations confidentielles lorsqu’il travaillait au cabinet présidentiel de Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon Suk-yeol. Redevenu éligible en août après avoir bénéficié de la grâce présidentielle, il a brigué un nouveau mandat à la tête de la mairie de Gangseo. Cela explique pourquoi sa formation et la principale force de l’opposition se sont démenées pour arracher la victoire.Beaucoup voyaient, à tort ou à raison, dans l’élection d’hier un test avant les législatives d’avril prochain, d’autant que le pouvoir est impopulaire en ce moment.Kim a pris acte de sa défaite cuisante et remercié ceux qui avaient voté pour lui. Les conséquences de ce revers ne se feront pas attendre au PPP. Plusieurs de ses membres pourraient pointer du doigt la direction du parti et lui faire porter le chapeau.A noter aussi que les quatre autres candidats n’ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu. Ils ont recueilli un nombre insignifiant de voix.Le taux de participation est de 48,7 %.