Guerre Israël-Hamas : Séoul restera vigilant à l’égard de l’évolution des marchés financiers

Photo : YONHAP News

Le premier vice-ministre de l’Economie et des Finances s’est lui aussi exprimé sur l’attaque du Hamas contre Israël.Lors d’une réunion d’urgence des vice-ministres concernés par la question économique, aujourd’hui, Kim Byoung-hwan a affirmé ne pas pouvoir envisager la situation avec optimisme comme l’incertitude est très élevée. Dans la foulée, il a promis de rester très attentif à tout ce qui peut survenir.Kim a précisé que l’exécutif surveillerait 24h sur 24 l’évolution des marchés financiers et de change, ainsi que de l’économie réelle et qu’il réagirait immédiatement à toute éventualité.En effet, l’exécutif redoublera d’efforts plus particulièrement pour contrer la hausse des prix des produits pétroliers, couplée à celle des cours à l’international du brut.Le haut responsable gouvernemental a pourtant tenté de rassurer ses concitoyens, indiquant que les répercussions du conflit israélo-palestinien sur les marchés internationaux sont encore limitées.