JFNK : la Chine renvoie de force 600 réfugiés nord-coréens chez eux

Photo : KBS News

La Chine vient de renvoyer chez eux quelque 600 transfuges nord-coréens détenus dans les régions situées près de la frontière avec la Corée du Nord. C’est ce qu’a annoncé « Justice pour la Corée du Nord (JFNK) ».A en croire cette ONG, basée à Séoul, l’opération a été menée lundi simultanément dans plusieurs villes, dont Dandong et Hunchun. Dans certaines d’entre elles, des responsables du ministère nord-coréen de la Sécurité d’Etat l’ont dirigée eux-mêmes. Les réfugiés expulsés sont majoritairement des femmes. Il y a aussi des enfants.A l’heure actuelle, pas moins de 2 000 individus venus du nord de la péninsule seraient retenus dans l’empire du Milieu. Leur expulsion vers leur pays d’origine est redoutée depuis que le royaume ermite a récemment rouvert ses frontières, strictement fermées début 2020 pour lutter contre la pandémie de coronavirus.De l’avis du dirigeant de l’organisation, la Chine aurait attendu la fin des Jeux asiatiques qu’elle vient d’accueillir à Hangzhou pour reconduire à la frontière les quelque 600 transfuges, et ce bien sûr afin d’éviter que son image ne soit ternie.A Séoul, ce dossier s’est d’ailleurs invité dans l’audit parlementaire de l’activité du gouvernement. Un élu du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, a parlé d’un incident grave et choquant et appelé l’administration de Yoon Suk-yeol à le commenter à l’adresse de Pékin. L’un de ses collègues du Minjoo, la première formation de l’opposition, a quant à lui manifesté sa préoccupation à l’égard du sort des transfuges renvoyés et a pointé du doigt l’immobilisme de l’exécutif.Le ministère de la Réunification s’est alors engagé à vérifier la situation en coopération avec les autres ministères concernés et à prendre des mesures nécessaires.