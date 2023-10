Kim Jong-un et Vladimir Poutine s’échangent des messages pour fêter les 75 ans des relations Pyongyang-Moscou

Photo : YONHAP News

Les dirigeants nord-coréen et russe ont échangé des messages de félicitations à l’occasion du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre leurs pays.D’après les informations relayées aujourd’hui par les médias d’Etat du pays communiste, Kim Jong-un a écrit dans le sien que les liens bilatéraux avaient continué d’avancer sur le chemin de l’amitié, de l’union et du bon voisinage, et ce après avoir surmonté toutes les épreuves.L’homme fort de Pyongyang s’est aussi dit très satisfait d’avoir échangé des opinions avec Vladimir Poutine, de façon franche et globale, en vue de multiples développements des relations entre les deux nations. Et de proposer à la fois de les poursuivre.Sachez que le mois dernier, le leader nord-coréen a effectué un déplacement en Russie, ponctué d’une rencontre avec le chef du Kremlin au cosmodrome de Vostochny, dans l’Extrême-Orient.Dans sa lettre, le numéro un russe a lui aussi exprimé sa satisfaction à l’égard de la progression continue des rapports Pyongyang-Moscou. Selon lui, son récent entretien avec Kim en est la preuve. Et la concrétisation des accords conclus à cette occasion-là permettra d’améliorer le bien-être social des peuples des deux Etats.Dans le même temps, Poutine a promis de resserrer la coopération avec le royaume ermite pour garantir la sécurité et la stabilité dans la péninsule comme en Asie du Nord-est. Les deux hommes avaient également échangé des messages de même nature en 2018.L’Union soviétique a été le premier pays au monde à reconnaître la Corée du Nord comme un Etat souverain, en 1948.