Météo : le soleil brille toujours en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Pour la deuxième journée de suite, le soleil rayonne sur l’ensemble du pays du Matin clair. Et une importante amplitude thermique est observée.Ce jeudi matin, le ciel a été d’un bleu éclatant. Les températures ont été similaires à celles de la veille : 13°C à Séoul et à Gangneung, un peu plus frais dans le centre, avec notamment 10 et 9°C respectivement à Daejeon et à Andong, et déjà bien douces dans le sud-est, notamment à Busan (15°C), et sur l’île méridionale de Jeju (17°C).Dans l’après-midi, le soleil sera toujours au rendez-vous, même si quelques nuages viendront perturber l’est du pays, notamment à Gangneung et à Daegu. Le mercure va, quant à lui, nettement et rapidement grimper sur les deux tiers nord du territoire. Plus dix degrés entre ce matin et 13h. En effet, 23°C sera recensé dans la grande majeure partie des villes.Ce soir, le temps risque de se couvrir, annonçant un vendredi assez nuageux. Pour samedi, Météo-Corée prévoit de la pluie et même de la grêle dans le centre.