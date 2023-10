Affaire Baekhyundong : Lee Jae-myung inculpé pour abus de confiance

Photo : YONHAP News

Le Parquet a finalement inculpé aujourd’hui Lee Jae-myung, cette fois dans le cadre de l’enquête sur le développement d’un complexe résidentiel du quartier de Baekhyundong à Seongnam, en banlieue sud de Séoul.Le patron du Minjoo, la principale force de l’opposition, n’a pour autant pas été placé en détention provisoire, le tribunal n’ayant pas émis de mandat d’arrêt à son encontre il y a deux semaines.Le Parquet du district central de Séoul le soupçonne d’abus de confiance. Selon ses enquêteurs, Lee aurait accordé des faveurs à un promoteur privé pour qu’il aménage le complexe en question entre avril 2014 et mars 2018. A l’époque, il dirigeait la ville de Seongnam.Et cette marque de préférence a empêché la Seongnam Development Corporation (SDC) de prendre part au projet. Ce développeur municipal a par conséquent subi de grosses pertes de l’ordre de 20 milliards de wons, tandis que l’entreprise privée a obtenu un immense profit de plus de 100 milliards de wons, soit 70 millions d’euros.Sachez que le mois dernier, le ministère public avait demandé au tribunal de lui délivrer un mandat d’arrêt contre Lee pour trois chefs d’accusation : abus de confiance, corruption passive et incitation au parjure. Mais pour le moment, seule la première allégation est retenue.Le chef du mouvement de centre-gauche a déjà été mis en examen dans le cadre des enquêtes sur plusieurs affaires distinctes dans lesquelles il serait impliqué également lorsqu’il a été maire de Seongnam.