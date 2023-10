Halloween : un système de détection des foules sera mis en opération

Photo : YONHAP News

A l'approche du triste premier anniversaire du drame d'Itaewon, survenu le 29 octobre 2022, la ville de Séoul a décidé d'introduire un système de détection de foule à partir des prochaines festivités d’Halloween.Il s’agit d’un dispositif qui capte automatiquement la masse des personnes grâce à la vidéosurveillance avant de lancer une alerte de danger.Le logiciel d'analyse est connecté aux caméras qui mesurent le nombre de personnes par unité de surface. Lorsqu'un attroupement est observé, il en informe la salle de contrôle de situation de catastrophes et de sécurité de l’arrondissement concerné, le gouvernement métropolitain de Séoul, les pompiers et la police.La municipalité de la capitale prévoit de sélectionner 71 zones où de nombreux citoyens et touristes se concentrent tout au long de l’année année. 909 caméras de vidéosurveillance seront également installées.Un « système de mise en miroir » sera aussi instauré. Les vidéos prises par les pompiers mobilisés sur les lieux après avoir reçu un appel et les instructions sur place pourront être visualisées sur un grand tableau d'affichage et partagées avec la municipalité en temps réel.