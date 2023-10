Kim Haing retire sa candidature à la tête du ministère de l’Egalité des genres et de la Famille

Photo : YONHAP News

Kim Haing, la très controversée candidate à la tête du ministère de l’Egalité des genres et de la Famille, a finalement jeté l’éponge. En effet, elle a retiré aujourd’hui sa candidature au poste.Dans un message adressé aux journalistes, cette ancienne porte-parole à la présidence de la République de Park Geun-hye, a annoncé avoir pris une telle décision après une longue réflexion et en tenant compte des résultats de l’élection partielle d’hier pour choisir le nouveau maire de l’arrondissement de Gangseo à Séoul. Le représentant du Minjoo, la première formation de l’opposition, en est sorti vainqueur.Après que le chef de l'Etat Yoon Suk-yeol a choisi, le 13 septembre, Kim pour diriger le ministère, les médias et l’opposition ont soulevé une cascade de soupçons à son égard. Des soupçons concernant notamment la formation de son patrimoine. Alors, elle a promis de faire toute la lumière lors de son audition de confirmation au Parlement. Cela dit, elle a claqué, le 5 octobre, la porte de la salle de ce grand oral sans permission.