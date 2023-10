Pandas : les jumelles vont être nommées Rui Bao et Hui Bao

Photo : KBS News

En amont du 100e jour de leur naissance, les jumelles d’Everland ont enfin été baptisées. L’une va s’appeler Rui Bao, qui signifie « trésor intelligent » et l’autre Hui Bao, « trésor brillant » en mandarin. C’est ce qu’a annoncé, hier, le grand parc zoologique situé à Yongin, dans la province de Gyeonggi, en présentant les deux plantigrades devant 50 journalistes et 30 invités.Du 24 août au 6 octobre derniers, plus de 40 000 noms ont été proposés par 20 000 amoureux des pandas. Une liste finale a ensuite été mise au vote. Et quelque 7 millions de personnes ont fait leurs choix.Nées cet été, ces bêtes, qui ne pesaient que 180 et 140g, pèsent désormais plus de 5kg. Une preuve qu’elles grandissent bien. D’après Everland, c’est au printemps prochain que les petites sœurs de Fu Bao seront dévoilées aux visiteurs. « La princesse Fu », c’est ainsi qu’on la surnomme, est actuellement la superstar du parc.