São Paulo va célébrer la Journée du hansik

Photo : YONHAP News

Après la k-pop et le k-drama, c’est au tour de la k-food de conquérir le cœur des Brésiliens. Le Conseil municipal de la ville de São Paulo vient de proclamer le 23 octobre comme la Journée du hansik.Selon le Consulat général de la Corée du Sud de la ville du sud-est du Brésil, cette reconnaissance est en grande partie due aux efforts qu’il a conjointement menés avec la communauté sud-coréenne ainsi que le Centre culturel coréen au Brésil pour promouvoir la cuisine coréenne. Le fait que les plats du pays du Matin clair soient de plus en plus appréciés dans la Cité de la bruine a également joué à la désignation de cette journée.Par ailleurs, le 21 octobre doit quant à lui devenir la Journée du hanbok, le costume traditionnel coréen, toujours à São Paulo, une ville qui, rappelons-le, compte 12 millions d’habitants.