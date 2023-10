Washington : la crise au Proche-Orient n’aura pas d’impact sur son soutien à ses alliés

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont déclaré que leur réponse au conflit entre Israël et le Hamas n’aurait pas d’influence sur leur soutien à la sécurité d’autres régions dont la péninsule coréenne et l’Ukraine.Hier, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche a souligné, lors d’un briefing, que Washington avait la responsabilité de protéger les intérêts de sa sécurité nationale partout dans le monde. John Kirby a indiqué que son pays continuait de soutenir l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie, ainsi que ses alliés et ses partenaires dans l’Indopacifique, en contribuant à assurer la stabilité, la sécurité et la prospérité dans la région. Il a souligné que les USA étaient une nation suffisamment grande et puissante pour avoir la capacité de faire face à toutes ces situations.A propos d’un rapport selon lequel le Hamas détiendrait des roquettes fabriquées en Corée du Nord, l’officiel américain a indiqué qu’il n’y avait pas d’infirmations pour le confirmer. Il a également expliqué que la mise en garde du président américain Joe Biden envers l'Iran la veille, en lui disant d’être prudent, signifiait qu'il ne voulait pas qu'une tierce partie, un groupe terroriste ou un Etat, qui pourrait être hostile à Israël, profite de l'opportunité actuelle pour élargir le conflit.Selon Kirby, 27 citoyens américains sont morts lors des attaques du Hamas et 14 sont toujours portés disparus. Et il n'y a actuellement aucune information sur l'état des quelques Américains pris en otage par le mouvement islamiste palestinien. Le département d’Etat américain a décidé d’utiliser des charters à partir d’aujourd’hui pour soutenir le départ de ses ressortissants et touristes présents en Israël.