Séisme en Afghanistan : Séoul va envoyer une aide humanitaire d’un million de dollars

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé d’envoyer une aide humanitaire d’un million de dollars à l’Afghanistan, dévasté par un tremblement de terre d’une magnitude 6,3 qui a frappé le 7 octobre dernier la province d’Herat. C’est ce qu’a annoncé, hier, son ministère des Affaires étrangères. Cette assistance sera acheminée par l’intermédiaire du Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires.D’après le dernier bilan dressé par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le séisme a fait plus de 2 400 victimes. Le nombre de blessés s’élève, quant à lui, à 9 200. Ce qui est inquiétant, c’est que depuis des secousses et des répliques continuent de se produire dans la région à la frontière avec l’Iran. Notons que, mercredi, la terre avait une nouvelle fois tremblé à une magnitude 6,3.Séoul espère que son soutien d’urgence permette aux sinistrés de retrouver au plus vite une vie stable et qu’il soit utile à la reconstruction des sites ravagés.