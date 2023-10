Pyongyang réfute l’utilisation d’armes nord-coréennes par le Hamas

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a rapidement réfuté l’allégation selon laquelle le Hamas avait utilisé des armes nord-coréennes lors de son attaque surprise contre Israël.L'agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA) a publié aujourd’hui un article rédigé au nom de l'analyste en affaires internationales Ri Kwang-song. Dans ce texte, l’auteur a affirmé que la responsabilité du conflit entre l’Etat hébreu et le mouvement islamiste palestinien incombait aux Etats-Unis. Il a également souligné que ces derniers utilisaient encore une fois une manœuvre trompeuse contre la Corée du Nord pour la lier faussement à cette crise au Proche-Orient.En avançant que les médias américains favorables à l'administration de leur pays et des experts prétendus propagent des spéculations infondées selon lesquelles des armes nord-coréennes auraient été utilisées dans l'attaque contre Israël, Ri a affirmé que cette allégation était sans preuves solides.Ces supputations sont nées suite à la publication de vidéos par le Hamas et de photos saisies à ce dernier par l’Armée de défense d’Israël (IDF). On y voit une arme qui semblerait être un lance-roquettes RPG, F-7, fabriquée en Corée du Nord.Selon l’analyste nord-coréen, Washington et d'autres pays répandent des rumeurs absurdes selon lesquelles Pyongyang utiliserait une « stratégie de diplomatie de menace » pour faire monter les tensions régionales, profitant de l'attention des Etats-Unis centrée sur le Proche-Orient et l'Ukraine. Il a déclaré que la communauté internationale avait conclu que la source de cette crise résidait à Washington menant une politique soutenant ouvertement son allié qui avait occupé par la force des territoires palestiniens.