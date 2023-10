Météo : les nuages s’emparent du ciel

Photo : YONHAP News

Les habitants du pays du Matin clair se sont réveillés ce vendredi matin avec un voile blanc au-dessus de leur tête. En effet, les nuages ont pris possession du ciel dès l’aube. Cela devrait durer toute la journée. Et ils devraient s’assombrir dans le sud-ouest dans l'après-midi.Concernant les températures, elles sont et seront quasiment identiques à celles de la veille. Un léger redoux, toutefois, a été observé dans les régions du centre. De 11 à 14°C sur la majeure partie du territoire, avec des valeurs plus élevées sur le littoral sud, 15°C à Mokpo et 16°C à Busan entre autres, ainsi que 18°C sur l’île méridionale de Jeju. Cet après-midi, une moyenne nationale de 22°C est attendue. Busan et Jeju afficheront la maximale soit 24°C.Pour ce week-end, les prévisions de Météo-Corée sont très différentes entre samedi et dimanche. Demain, les nuages seront toujours d’actualité, avec cette fois-ci en plus des averses. L’ouest du pays, dont notamment Séoul, sera sous la pluie dès le début de la journée. Ensuite, les précipitations s'étendront sur 90 % du territoire. Seules la côte sud et Jeju seront épargnées.Pour le dernier jour de la semaine, une amélioration est prévue. Malgré les nuages le matin dans le nord et le centre, le soleil sera de nouveau le roi dans l’après-midi. Une fin de week-end ensoleillée attend donc les habitants de Corée du Sud.