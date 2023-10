Guerre Israël-Hamas : Séoul envoie un avion spécial pour rapatrier ses ressortissants

Photo : KBS News

Séoul a décidé de déployer un avion pour rapatrier ses ressortissants en Israël où les affrontements avec le Hamas se poursuivent.L’ambassade de Corée en Israël a publié hier une annonce urgente sur son site web, indiquant que, compte tenu de la situation actuelle de la sécurité dans ce pays, des préparatifs étaient en cours pour dépêcher un avion destiné à ramener rapidement les voyageurs et les expatriés sud-coréens qui souhaitent partir.Selon l’ambassade, d’après le plan actuel, l’engin devrait arriver aujourd’hui sur place, mais l’heure de départ précise reste indéfinie. Les passagers seront donc avisés plus tard des informations concernées, telles que l’heure de rassemblement à l’aéroport, par e-mail ou par téléphone. Il y a actuellement environ 630 citoyens sud-coréens en Israël, dont environ 520 résidents et 110 touristes.Par ailleurs, Korean Air a annulé le vol en provenance de Tel-Aviv et à destination d’Incheon qui était prévu aujourd’hui. La compagnie aérienne exploite une ligne directe entre ces deux villes les lundis, mercredis et vendredis. Il est possible que les vols de la semaine prochaine soient également supprimés en fonction de la situation dans l’Etat hébreu. A la place, Korean Air envoie aujourd'hui à 16h30 heure locale un vol spécial vers Dubaï pour transporter les personnes souhaitant quitter le pays en guerre.