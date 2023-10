Le ministère de la Réunification confirme le renvoi de réfugiés nord-coréens par Pékin

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Réunification a annoncé aujourd’hui que le récent renvoi de nombreux nord-Coréens depuis des provinces du nord-est de la Chine vers la Corée du Nord semblait être un fait avéré.Son porte-parole a fait part de cette information aujourd’hui, lors d’un briefing, en indiquant qu’il n’était pas possible de confirmer leur nombre exact, ou combien de transfuges, de malades ou de criminels y étaient inclus. Il a ajouté que Séoul regrettait cette situation et avait soulevé sérieusement cette question auprès de Pékin en soulignant sa position.Selon Koo Byoung-sam, son gouvernement estime qu’en aucun cas, les réfugiés nord-coréens résidant à l'étranger ne devraient être rapatriés contre leur volonté. Il a également précisé que le renvoi forcé d’individus allait à l'encontre de la norme internationale de non-refoulement.Pour rappel, « Justice pour la Corée du Nord » (JFNK), une ONG de défense des droits de l'Homme au royaume ermite, a annoncé ce mercredi que plus de 600 réfugiés nord-coréens, détenus dans les provinces de Liaoning et de Jilin en Chine, avaient été renvoyés de force vers leur pays d’origine ce lundi.