Congrès américain : Pyongyang développe un ICBM capable de neutraliser la défense de Washington

Photo : YONHAP News

Pyongyang est en train de développer un missile balistique intercontinental (ICBM) à tête nucléaire à une vitesse suffisante pour désactiver le système de défense anti-missile des Etats-Unis continentaux. C’est ce qu’estime un rapport publié hier par la commission sur la posture stratégique de la Chambre des représentants américaine.Selon le document, les essais de missiles, le programme nucléaire et les discours offensifs de la Corée du Nord ont un impact négatif sur l’alliance entre les Etats-Unis et des pays asiatiques. Et il est possible que le royaume ermite prépare des tests d’armes atomiques tactiques et dispose de dizaines d’ogives nucléaires.La commission a aussi affirmé que les hackers nord-coréens auraient dérobé 1,7 milliard de dollars de monnaies virtuelles rien qu’en 2022 et qu’ils étaient capables de mener diverses cyberattaques sur des cibles étendues des USA.Le groupe du congrès américain a également évalué que les armes biochimiques de Pyongyang avaient un niveau préoccupant, avant d’ajouter qu’il soutient la Déclaration de Washington et tous les efforts déployés par la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon pour faire avancer la discussion sur la dissuasion élargie.Cet organe biparti a été mis en place l’an dernier dans le but d’examiner la posture stratégique sur long terme des USA et de proposer des dispositifs alternatifs.