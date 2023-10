Emploi : 309 000 nouveaux travailleurs en septembre

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a vu le nombre de ses employés s’élever à 28,6 millions en septembre dernier, soit une hausse de 309 000 sur un an. C’est ce que nous apprennent les données de l’Institut national des statistiques (Kostat). Le chiffre continue de s’accroître depuis mars 2021.Par tranche d’âge, les trentenaires, les cinquantenaires et les plus de 60 ans ont connu une augmentation, tandis que les jeunes de 15 à 29 ans et les quadragénaires ont diminué.Par industrie, le secteur manufacturier a enregistré une baisse de 72 000 à cause de la production et les exportations qui ne se sont pas encore rétablies. En revanche, la construction suit une courbe ascendante pour la première fois depuis dix mois, en comptant 36 000 nouveaux salariés.Quant au taux d’emploi des 15-64 ans, il s’est établi à 69,6 %. Il s’agit d’une augmentation de 0,7 point, à savoir un niveau jamais atteint pour un mois de septembre depuis le début des statistiques en 1989.Concernant le taux de chômage, il est descendu de 0,1 point pour enregistrer le niveau le plus bas depuis 1999 avec 2,3 %. 661 000 personnes étaient au chômage.Enfin, la population inactive a régressé de 120 000 individus à 16 millions.