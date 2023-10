Photo : YONHAP News

L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) organisera l’entraînement militaire Hoguk entre le 16 octobre et le 22 novembre. Il s’agit d’un événement annuel visant à améliorer la posture de défense et la capacité de la manœuvre conjointe.Cet exercice sur le terrain mobilisera le personnel et les équipements de l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et l'infanterie de marine.Selon le JCS, la manœuvre simulera différentes menaces de la Corée du Nord telles que nucléaires, balistiques et de drones pour s’entraîner au combat réel. Des soldats américains y participeront également afin d’améliorer l'interopérabilité.