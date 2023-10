Les négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais vont se réunir à Djakarta

Photo : YONHAP News

Les négociateurs nucléaires de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon vont se retrouver à Djakarta, en Indonésie, la semaine prochaine.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé que Kim Gunn s'entretiendrait avec Sung Kim et Hiroyuki Namazu, ses homologues américain et japonais, dans la capitale indonésienne les 16 et 17 octobre.Il s'agit de la première réunion en trois mois et du premier entretien en personne depuis que Namazu a remplacé Takehiro Funakoshi en août dernier.Séoul a expliqué que les trois hommes partageraient leur évaluation sur les conjonctures actuelles qui se compliquent dans la péninsule coréenne, en raison de la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie ainsi que la politique de renforcement nucléaire stipulée dans la Constitution nord-coréenne. Des discussions sur les futures mesures de coopération trilatérales auront également lieu.