Guerre Israël-Hamas : Séoul affrète un vol à Tel-Aviv pour rapatrier des sud-Coréens

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen prépare un vol pour rapatrier les expatriés et les touristes sud-coréens bloqués en Israël où les affrontements avec le Hamas se poursuivent. Selon la notification de l’ambassade de Corée du Sud à Herzliya, l’avion décollera ce soir heure locale. Les informations détaillées sur le départ seront adressées aux passagers plus tard par e-mail ou via d’autres moyens de contact.Aujourd'hui, selon un responsable du ministère des Affaires étrangères, il restait quelque 630 sud-Coréens dans ce pays du Moyen-Orient, dont 520 ressortissants et 110 voyageurs. Certains ont déjà regagné le pays via un vol de Korean Air et d'autres par voie aérienne et terrestre.Les citoyens sud-coréens dans la bande de Gaza sont, pour leur part, en sécurité. La Corée du Sud y interdit les voyages et conseille de quitter la zone dans un rayon de 5 km autour de cette région ainsi que de celle ouest de la Palestine. En Israël, une alerte aux voyageurs de niveau de 2,5 sur une échelle de quatre a été émise.Par ailleurs, Korean Air a annulé le vol censé quitter Tel-Aviv aujourd’hui en destination d’Incheon. Elle effectue en temps normal ce trajet aller-retour trois fois par semaine. Cependant, il n’est pas certain que les opérations reprennent la semaine prochaine dans ce contexte très difficile. La compagnie aérienne nationale a alors affrété un avion spécial à Dubaï qui partira cet après-midi pour transporter les sud-Coréens qui s’y sont réfugiés.