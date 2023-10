Photo : Getty Images Bank

Les deux indices de la Bourse de Séoul ont échoué à faire la passe de trois. Ce vendredi, le Kospi, celui de référence, trébuche de 0,95 % et clôture la semaine à 2 456,15 points. Le Kosdaq, très en forme ces deux dernières séances, glisse de 1,52 %. L'indice des valeurs technologiques termine ainsi la journée à 822,78 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne, mais s’affaiblit nettement face au billet vert. A la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 423,17 wons (-0,19 won) et le dollar américain 1 350 wons (+11 wons).