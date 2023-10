Choo Kyung-ho s’entretient avec Janet Yellen en marge des assemblées de la BM et du FMI

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de l'Economie et des Finances Choo Kyung-ho a rencontré hier son homologue américaine Janet Yellen. Il est actuellement en visite à Marrakech au Maroc pour participer aux assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI). Les deux officiels se sont entretenus sur la situation internationale incertaine et ses répercussions économiques. Bien évidemment, cette dernière signifie la guerre entre Israël et le Hamas.Choo a remercié le gouvernement américain d’avoir fait une faveur aux entreprises sud-coréennes concernant sa loi sur la réduction de l’inflation (IRA). Récemment, les Etats-Unis ont décidé de désigner Samsung Electronics et SK hynix comme utilisateurs finals vérifiés en vertu des règles des exportations pour que leurs usines de semi-conducteurs en Chine puissent leur fournir les équipements sans procédure d’autorisation ni limitation de durée.En marge des assemblées, le haut responsable sud-coréen a discuté avec des personnalités de différents pays afin de fortifier la coopération économique. Il a n’a pas oublié de leur demander leur soutien à la candidature de Busan pour l’accueil de l’Exposition universelle de 2030.Choo a également participé à la réunion du Comité du développement pour partager son avis sur la feuille de route pour l’évolution de la BM.