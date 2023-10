Guerre Israël-Hamas : 163 sud-Coréens rapatriés à bord d'un avion militaire

Photo : YONHAP News

Cent soixante-trois sud-Coréens, bloqués en Israël où les affrontements avec le Hamas se poursuivent, ont été rapatriés tous sains et saufs, à bord d'un avion militaire.L'aéronef baptisé « Signus », avec 81 ressortissants et 82 touristes à son bord, est parti samedi matin, heure locale, de l'aéroport international de Tel Aviv-David Ben Gourion. Après un vol de 17 heures, il a atterri samedi soir à 10h45 à l'aéroport de Séoul situé à Seongnam près de la capitale.Kim Hwa-seok, un des passagers, a remercié le gouvernement pour avoir envoyé l'avion alors que la plupart des vols à destination et en provenance de Tel-Aviv étaient suspendus.Le « Signus » est un avion civil transformé en engin de transport militaire d'une capacité de 300 passagers. Il a été mobilisé jusqu'ici à cinq reprises pour rapatrier des sud-Coréens à l'étranger.Il est à noter que 51 Japonais et 6 Singapouriens étaient également à bord. Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie nippone et l'ambassadeur japonais en Israël ont adressé à Séoul leur gratitude pour l'évacuation de leurs concitoyens.D'après le colonel de l'armée de l'air du pays du Matin clair, Ahn Hyo-sam, cette opération est le résultat de la coopération entre les ministères de la Défense et des Affaires étrangères.Par ailleurs, Séoul s'est engagé à rapatrier 450 ressortissants sud-coréens toujours coincés en Israël, par voie terrestre ou via des vols de compagnies aériennes étrangères.