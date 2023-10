Droits de l'Homme en Corée du Nord : la représentante spéciale américaine attendue à Séoul

Photo : YONHAP News

La représentante spéciale des Etats-Unis pour le dossier des droits de l'Homme en Corée du Nord devrait arriver aujourd’hui à Séoul afin d’échanger sur la situation des droits humains dans le pays communiste.Durant ces trois jours de visite, Julie Turner rencontrera de nombreux responsables gouvernementaux, des réfugiés nord-coréens, des journalistes et des ONG, pour discuter sur les moyens d'améliorer les droits fondamentaux dans le royaume ermite et d'organiser des retrouvailles de familles séparées lors de la guerre de la Corée.Ce poste a été créé en vertu de la loi sur les droits humains en Corée du Nord, promulguée en octobre 2004.En janvier dernier, le président américain Joe Biden a nommé Turner, d'origine coréenne, à ce poste qui était vacant depuis six ans. Lors de l'audition de confirmation de sa nomination en mai dernier, l’ancienne directrice des affaires de l’Asie orientale et du Pacifique au Bureau de la démocratie et des droits humains du département d’Etat, a annoncé avoir toujours voulu servir les USA qui l'avaient accueillie si chaleureusement. Elle s'est également engagée à coopérer avec la communauté internationale pour éclaircir la responsabilité sur la violation des droits humains perpétrée au nord du 38e parallèle.