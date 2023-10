Trafic d'armes Pyongyang-Moscou : quatre grands navires entrent au port de Najin

Photo : YONHAP News

Une opération de transport maritime d'envergure a été identifiée au port de Najin situé en Corée du Nord, que les Etats-Unis ont désigné comme un lieu de transactions d’armes entre le pays communiste et la Russie.Un grand navire de 110 mètres de long a été observé au port situé dans l'extrême nord-est de la péninsule d’après les photos satellites prises jeudi dernier. Il s'y est amarré au moins à quatre reprises depuis fin août jusqu'à ce jour. Une chose inédite depuis ces dernières années.Selon la Voix de l'Amérique (VOA), ces clichés ont montré aussi que pas moins de quatre navires d'envergure sont entrés au port durant ces 100 derniers jours et que plusieurs centaines de conteneurs y ont été transportés. Elle a également déclaré que ces derniers avaient été chargés sur ces bateaux amarrés pour une durée d’un à trois jours. Cependant, la VOA ne peut confirmer que ces transactions concernent seulement des armes.Un peu plus tôt, le gouvernement américain a révélé, photos satellites à l’appui, que des armements nord-coréens, dont des munitions, avaient été envoyés en Russie par bateau ou train ces dernières semaines. Leur quantité correspondrait à 1 000 conteneurs.Alors que Pyongyang et Moscou nient ces transactions, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères examinera des mesures supplémentaires à prendre contre ces fournitures illicites.