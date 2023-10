Audit parlementaire : 11 comités permanents entrent en action

Photo : YONHAP News

L'Assemblée nationale entame la deuxième semaine de son audit parlementaire annuel. Onze comités permanents sont entrés en fonction, posant des questions ciblées à des organismes concernés.Le comité des sciences, des TIC et de la radiodiffusion se penchera sur la controverse entourant l’Agence de l'Internet et de la sécurité (Kisa). Rappelons que le Service national du renseignement sud-coréen (NIS) a annoncé mardi dernier avoir détecté un possible piratage dans les systèmes de vote de la commission électorale nationale (NEC).Face à cela, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a fait part de sa crainte que cela puisse ouvrir la voie à des abus de fraudes électorales. Le Minjoo, la principale force de l’opposition, a, quant à lui, soulevé des soupçons d'ingérence en raison de l'annonce faite la veille de l'élection municipale partielle de l’arrondissement de Gangseo à Séoul.Le comité de l'administration publique et de la sécurité devrait raviver les tensions entre le parti au pouvoir et l’opposition concernant les responsabilités liées au tragique accident d'Itaewon. Le 29 octobre marquera son premier triste anniversaire. Des débats animés entre les deux principaux camps politiques sont attendus.Le comité de la défense nationale devrait, pour sa part, accorder une attention particulière à la question de la réduction du budget consacré à la recherche et au développement dans le domaine de la défense lors de son inspection de l’Administration du programme d’acquisition de défense (DAPA).En ce qui concerne le comité de la planification et des finances, une visite au siège de la Société de la monnaie, de l'impression de sécurité et de l’exploitation de cartes d’identité (KOMSCO) à Gyeongsan, dans la province du Gyeongsang du Nord, est prévue.Le comité de l’agriculture, des forêts, de l’élevage et de la pêche effectuera également une inspection sur le terrain au Jardin national de Pocheon.