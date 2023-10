Taxes sur les carburants : l'exécutif prolonge la réduction jusqu’à la fin de l’année

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé de prolonger la réduction des taxes sur les carburants de deux mois, alors que ce dispositif devait prendre fin ce mois-ci. C’est ce qu’a annoncé ce matin le ministre de l'Economie et des Finances lors d’une réunion d’urgence sur l’économie.Par conséquent, le taux de réduction de la taxe sur l’essence sera maintenu à 25 % et celui sur le diesel et le butane à 37 % jusqu’à la fin de l’année. Quant au diesel et au gaz naturel, l'exécutif continuera aussi à financer la moitié du montant excédentaire pendant la même période.Séoul a pris cette décision compte tenu de l’instabilité des prix du pétrole, due à l’affrontement entre Israël et le Hamas. Choo Kyung-ho a déclaré que le pays ne pouvait plus écarter la possibilité de faire face à nouveau à des difficultés, même si l’inflation montrait des signes d’apaisement à l’échelle internationale. Avant d’ajouter que, selon le déroulement des faits, le risque lié aux énergies et aux chaînes d’approvisionnement pourrait s’étendre une nouvelle fois.De son côté, Bloomberg Economics a prévu qu’en cas de participation de l’Iran à la guerre israélo-palestinienne, le prix du baril d’or noir devrait dépasser la barre des 150 dollars, provoquant un « choc pétrolier ». La directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, craint, quant à elle, que, si ce conflit se propage au Moyen-Orient, cela ait d’énormes répercussions sur le commerce international.Pour y répondre, la Corée du Sud prévoit d’examiner les prix des carburants des stations-services. Elle projette également de surveiller l’économie réelle, ainsi que les marchés financier et de changes.