Météo : fraîcheur et soleil ce lundi

Photo : YONHAP News

La semaine démarre par une journée ensoleillée mais fraîche. Le soleil d’automne chauffe un peu les habitants du pays du Matin clair alors que le vent froid du nord les fait légèrement grelotter.Aux alentours de 10°C ce matin dans le nord et le centre, le mercure était toutefois plus élevé à Gangneung, sur le littoral sud et l’île méridionale de Jeju, entre 14 et 16°C. Les températures ont atteint depuis ce midi leurs valeurs maximales : 19°C dans le nord, dont à Séoul, entre 19 et 20°C dans les zones centrales et de 19 à 23°C au sud. Jeju obtient la maximale du jour avec 24°C.Concernant l’état du ciel, il a été assez dégagé ce matin. Quelques nuages sont venus perturber cette tranquillité, notamment dans le centre du territoire. Toutefois, le reste de la journée devrait se dérouler sous un beau ciel bleu. Seule ombre au tableau : des averses du matin au soir à Gangneung.