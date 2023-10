Les négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais se retrouvent à Djakarta

Photo : YONHAP News

Les négociateurs nucléaires de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon se retrouvent aujourd’hui et demain à Djakarta, en Indonésie. Au menu de leurs discussions : les moyens de coopération trilatérale, notamment par rapport à la relation militaire nord-coréano-russe.Le représentant sud-coréen Kim Gunn va tout d’abord s’entretenir avec son homologue américain Sung Kim puis avec Hiroyuki Namazu, le négociateur japonais. Ensuite, les trois hommes échangeront ensemble.Il s'agit de la première réunion en trois mois et du premier entretien en personne depuis que Namazu a remplacé Takehiro Funakoshi en août dernier.Les trois négociateurs devraient partager leur évaluation sur les conjonctures actuelles dans la péninsule coréenne : la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie ainsi que la politique de renforcement nucléaire stipulée dans la Constitution nord-coréenne, entre autres. Des discussions sur les futures mesures de coopération trilatérales auront alors lieu.Des messages de condamnation au sujet du commerce d'armes entre Pyongyang et Moscou sont aussi attendus étant donné que ces réunions ont lieu juste après la publication, vendredi dernier, par la Maison blanche, des informations en la matière.Il semblerait que Séoul envisage de discuter des mesures de réponse, dont peut-être des sanctions.