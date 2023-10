Droits de l’Homme en Corée du Nord : le ministre des Affaires étrangères reçoit l’envoyée spéciale américaine

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a rencontré ce matin la représentante spéciale américaine pour les droits de l'Homme en Corée du Nord à Séoul.Park Jin a estimé que la coopération entre la Corée du Sud et les Etats-Unis avait pris forme en termes de promotion des droits humains dans le pays communiste. Il a rappelé que les nord-Coréens voulaient vivre dans une société où ils ne sont plus affamés, ne meurent plus et ne sont plus obligés de se surveiller les uns les autres. Le chef de la diplomatie sud-coréenne a aussi fait part de son souhait de voir les discussions entre les deux nations s’approfondir à l’occasion de la prise de fonction de Julie Turner.L’envoyée spéciale américaine a répondu que Washington coopérerait activement avec Séoul dans le but d’améliorer réellement les droits fondamentaux au nord du 38e parallèle.Quant à la possibilité que la Chine renvoie de force, une nouvelle fois, des nord-Coréens vers leur pays, Turner s’est montrée réticente à dire que Pékin ne le refera pas, lors d’une rencontre avec des journalistes après avoir assisté à un dialogue avec des jeunes à l’université de Corée. Pour rappel, des organisations de transfuges nord-coréens ont affirmé que l’empire du Milieu avait expulsé, le 9 octobre, près de 600 dissidents vers leurs terres d’origine. Sur ce, Turner a fait savoir que le gouvernement américain en discutait régulièrement avec les autorités chinoises.