Un bombardier stratégique américain B-52 devrait atterrir en Corée du Sud, une première

Photo : YONHAP News

Un bombardier stratégique américain B-52 devrait arriver cette semaine dans une base aérienne sud-coréenne. Il s’agirait alors d’une première.Selon une source militaire aujourd’hui, les forces américaines en Corée du Sud (USFK) devrait bientôt notifier à Séoul l’arrivée de l’aéronef capable de transporter des armes nucléaires.Ce bombardier a toutefois déjà participé à des manœuvres dans l’espace aérien sud-coréen. Cependant, les atterrissages sur des bases étrangères sont assez rares.L’arrivée du B-52, l’un des trois principaux bombardiers stratégiques des Etats-Unis avec le B-2 Spirit et le B-1B Lancer, est considérée comme un avertissement aux menaces nucléaire et balistique de la Corée du Nord.Dans un communiqué, l’USFK a indiqué que le B-52 devrait effectuer deux vols pendant son séjour au sud du 38e parallèle à l’occasion notamment du 70e anniversaire de l’alliance Séoul-Washington et de l’ouverture demain de l’Exposition internationale de l’aérospatiale et de la défense de Séoul 2023.