Négociateurs sud-coréen et américain : étroite coopération Séoul-Washington sur la question du nucléaire nord-coréen

Photo : YONHAP News

Les négociateurs nucléaires de la Corée du Sud et des Etats-Unis se sont rencontrés cet après-midi à Djakarta en Indonésie. Ils ont décidé de coopérer plus étroitement en condamnant l’échange militaire entre la Corée du Nord et la Russie, un acte interdit par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré après leur entretien que Kim Gunn et Sung Kim ont réaffirmé que Pyongyang devrait payer pour ses actions illégales qui compromettent la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et de la communauté internationale.Les deux hommes se sont engagés à ce que leurs nations répondent de manière écrasante aux menaces nucléaire et balistique du régime de Kim Jong-un grâce à une coopération bilatérale solide, notamment le renforcement des capacités de dissuasion élargie.Les négociateurs ont également souligné que la mise en œuvre rigoureuse par la communauté internationale des sanctions contre le royaume ermite est importante afin de bloquer ses sources financières, notamment les cyberactivités illégales, l'envoi de travailleurs à l'étranger et le transbordement maritime.En outre, Séoul et Washington partagent la même opinion selon laquelle le développement nucléaire et balistique de Pyongyang a été réalisé au détriment des moyens de subsistance et des droits humains du peuple nord-coréen. Les deux pays entendent ainsi travailler main dans la main sur le dossier des droits fondamentaux au nord du 38e parallèle suite à la nomination de Julie Turner au poste d’envoyé spécial du département d'Etat pour les droits de l'Homme en Corée du Nord.