Pyongyang promet une réponse écrasante à toute tentative de guerre nucléaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a affirmé que les Etats-Unis étaient en train d'aggraver la conjoncture internationale en déployant leurs ressources nucléaires dans la péninsule coréenne, avant de marteler qu'elle réagirait de manière écrasante à toute tentative de guerre atomique.Dans les colonnes de l'agence officielle nord-coréenne KCNA, datées d'aujourd'hui, Kim Kwang-myong, chercheur de l'Institut de recherche sur le désarmement et la paix du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, a évoqué le récent rapport de la commission sur la posture stratégique de la Chambre des représentants des USA. Dans ce document, les élus américains ont pointé du doigt le danger que représente le développement de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) à tête nucléaire par Pyongyang. Kim a ensuite fustigé Washington qui, selon lui, « inversait le noir et le blanc en proférant des absurdités ».Le chercheur nord-coréen a prétendu que les Etats-Unis attisaient délibérément les tensions en déployant leurs actifs nucléaires stratégiques dans les points chauds de la planète, dont la région de l'Asie du Nord-est, et en fournissant des armes de pointe à leurs alliés.Pour conclure, Kim a affirmé que son pays sera prêt à prendre une action écrasante et décisive à toute tentative de guerre nucléaire de la part des ennemis. Avant d’ajouter qu'en tant que détenteur de l'arsenal atomique, il accomplirait sa mission de défense de la paix et de la sécurité dans la région et dans le monde.Pour rappel, le régime de Kim Jong-un a inscrit son statut d'Etat nucléaire dans sa Constitution à l'issue d'une réunion de l’Assemblée populaire suprême, tenue les 26 et 27 septembre derniers.