Météo : nette baisse des températures matinales, grand soleil toute la journée

Photo : YONHAP News

Les jours passent et les températures matinales deviennent de plus en plus fraîches au pays du Matin clair.Ce mardi matin, le mercure a sensiblement baissé sur les deux tiers nord en raison d’un vent froid en provenance du nord-ouest. Et un refroidissement radiatif a eu lieu cette nuit. Les valeurs les plus basses de cet automne ont alors été enregistrées à divers endroits, notamment 7,5°C à Séoul. Plusieurs zones dans la moitié nord sont tombées sous les 0°C. A Daegwallyeong dans la province de Gangwon, par exemple, le mercure affichait à l’aube, -1,7°C. Les régions centrales étaient comprises entre 6 et 7°C alors qu’au sud, entre 9 et 14°C ont été recensés.Dans l’après-midi, l’ensemble du territoire va passer la barre des 20°C. Le sud sera, comme à son habitude en cette saison, plus chaud que le nord.Par ailleurs, les habitants de Corée du Sud vont pouvoir profiter d’un très beau temps aujourd’hui. En effet, une situation anticyclonique s’est installée au pays du Matin clair se traduisant ainsi par un grand ciel bleu. Cela devrait durer jusqu’à demain midi.