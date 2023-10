Séoul, Washington et Tokyo mettent en place une hotline

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont établi une ligne téléphonique rouge pour permettre une communication directe trilatérale en cas de crise. Une action qui intervient dans un contexte mondial de tensions accrues notamment par la guerre en Ukraine et par le conflit entre Israël et le Hamas. Les dirigeants des trois pays s'étaient mis d'accord pour mettre en place une ligne directe à trois lors de leur sommet tenu en août dernier.Un responsable du gouvernement sud-coréen a confirmé lundi à l'agence de presse Yonhap l'achèvement de l'installation de la « hotline » trilatérale ainsi que des tests fonctionnels.Cette ligne, qui relie les Conseils de sécurité nationale (NSC) des trois nations, permettrait une communication vocale et vidéo entre leurs dirigeants et les hauts responsables de la sécurité à tout moment. Contacté par Yonhap le 11 octobre dernier, le NSC de la Maison blanche a fait savoir que des efforts étaient en cours pour améliorer les capacités de communication à trois afin d'assurer un accès régulier et rapide aux échanges par la voix et la vidéo.Pour rappel, au cours de leur sommet le 18 août dernier à Camp David aux Etats-Unis, Yoon Suk-yeol, Joe Biden et Fumio Kishida s’étaient engagés à mener des consultations immédiates en cas de crise. Pour ce faire, ils avaient décidé d'établir une ligne de communication directe entre eux. Reste à savoir quand cette ligne pourra être réellement utilisée. Car, les trois leaders n'ont pas défini ce qu'ils entendent par « crise » dans le document indiquant l’obligation de consultations tripartites.