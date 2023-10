Pyongyang réitère son refus d’abandonner ses armes atomiques

Photo : YONHAP News

Pyongyang a réaffirmé sa volonté de ne pas renoncer à son arsenal nucléaire lors d'une réunion des Nations unies.Au cours d'une session de la Première Commission chargée des questions de désarmement et de sécurité internationale, tenue lundi au siège de l'instance internationale à New York, le représentant nord-coréen Kim In-chol a affirmé que son pays ne renoncerait pas à son statut de puissance nucléaire tant qu'il existe des armes atomiques des impérialistes. Il a également souligné que la Corée du Nord avait récemment inscrit sa politique de puissance nucléaire dans sa Constitution, écartant ainsi toute possibilité d'une dénucléarisation de son pays.De son côté, Kim Sung-hoon, délégué permanent de la Corée du Sud auprès de l'Onu, a critiqué l'obsession du régime de Kim Jong-un pour le développement de missiles balistiques et d'armes nucléaires, poursuivie depuis des décennies, ainsi que ses provocations sans précédent qui violent clairement les résolutions du Conseil de sécurité onusien.Le diplomate sud-coréen a exhorté le Nord à abandonner ses ambitions balistiques et nucléaires et à revenir à la table du dialogue. Il a également rappelé que le royaume ermite avait adopté une nouvelle loi autorisant une frappe atomique préventive, avant d'affirmer que brandir son arsenal pour menacer d'autres pays relève de l'irresponsabilité.