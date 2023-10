Yasukuni : le Premier ministre japonais envoie une offrande au sanctuaire controversé

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre japonais a fait parvenir aujourd'hui une offrande rituelle au sanctuaire de Yasukuni où sont vénérés, entre autres, des criminels de guerre. Selon l’agence de presse Kyodo News, Fumio Kishida y a envoyé un arbre sacré, appelé « masakaki », à l'occasion de l'ouverture du festival de l'automne. Depuis son arrivée au pouvoir en 2021, il fait régulièrement une offrande à ce lieu saint controversé sans pour autant s'y rendre en personne.La Corée du Sud a rapidement exprimé ses regrets vis-à-vis des offrandes du chef du gouvernement nippon. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que Séoul condamnait ces visites à répétition des dirigeants japonais au sanctuaire qui glorifie les invasions perpétrées par l’archipel et qui abrite des criminels de guerre.Lim Soo-suk a ajouté que son gouvernement exhortait les responsables japonais à faire preuve d’une véritable réflexion sur le passé à travers des actions correspondantes. Avant d’annoncer que les agissements et déplacements des principales personnalités japonaises seront surveillés de près.Hier, le ministre de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie du cabinet de Kishida, Yasutoshi Nishimura, s’est rendu au sanctuaire en question pour s'y recueillir et pour y déposer une branche sacrée « tamagushi ».Séoul n'avait pas tardé à réagir également. L’exécutif sud-coréen avait exprimé sa profonde déception et son regret de voir un ministre nippon rendre hommage au sanctuaire.Le lieu, situé dans le centre de Tokyo, honore la mémoire de près de 2,5 millions d'individus morts au cours des conflits menés par le Japon depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à 1945. Parmi les personnes qui y sont vénérées figurent 14 criminels de guerre de classe A, dont l'ancien Premier ministre japonais Hideki Tojo, condamné et exécuté en 1948.