1er anniversaire du drame d’Itaewon : une période de commémoration débute

Photo : YONHAP News

Le triste premier anniversaire du drame d’Itaewon approche. Les familles des victimes de la catastrophe du 29 octobre 2022 ont lancé hier deux semaines de commémoration en appelant à l’adoption d’une loi spéciale afin de tirer au clair cette affaire.Cela fait bientôt un an que ces proches, accompagnés de religieux bouddhistes, tentent coûte que coûte de se faire entendre par l’Assemblée nationale. Du 8 juin au 1er juillet, ils ont marché 159 km en direction du Parlement, à la mémoire des 159 âmes disparues. Depuis hier, ils se rassemblent à nouveau devant le nouvel autel installé sur la place de Séoul pour déposer des fleurs de chrysanthème.Lee Jeong-min, président du Conseil des familles des défunts, a alors précisé que la mémoire du désastre d’Itaewon s’estompe petit à petit sans que les faits ne soient clarifiés et qu’aucune punition correcte ne soit décidée.Le Conseil des familles des défunts et le Comité des contre-mesures des citoyens ont désigné la période du 16 au 29 octobre comme moment intense de commémoration. Durant ces 14 jours, ils échangeront avec des habitants lors de cérémonies d’hommage qui auront lieu chaque soir, d’avant-premières de documentaires sur le sujet et des rencontres avec la jeunesse, entre autres. Ces événements auront pour but de ne pas oublier les souvenirs du 29 octobre 2022.Lee Joo-hyun, une survivante de la bousculade mortelle, a confessé qu’elle avait l’habitude de surpasser seule les moments difficiles alors que la société ne fait pas ce qu’il faut, avant de demander de ne pas oublier les victimes.A l'approche de ce premier anniversaire, les familles endeuillées ont demandé à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale d'adopter une loi spéciale, qui a été adoptée en août par la commission de l'administration publique et de la sécurité, mais qui n’a toujours pas été examinée par le comité judiciaire.Oh Il-seok, un membre de la famille d’un des défunts, a, quant à lui, déploré le fait que les proches des victimes ont réclamé qu’une loi spéciale soit promulguée au cours de la première année pour faire la lumière sur la vérité, mais qu’ils ne parviennent toujours pas à surmonter la barrière du comité législatif et judiciaire.Sur le lieu de l’accident, un « chemin de mémoire et de sécurité » est en cours d’aménagement. Le maire de Séoul a répondu favorablement aux vœux des familles meurtries. Il a déclaré être en contact avec elles et que le projet de création d’un espace mémoriel a récemment été approuvé. Oh Se-hoon a cependant ajouté qu’il encouragerait, dans la mesure du possible, la démolition volontaire de l'autel nouvellement érigé sur la place de Séoul.