Trafic d'armes Pyongyang-Moscou : Séoul confirme l’envoi maritime de conteneurs

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a officiellement confirmé les informations sur les livraisons maritimes d'armes massives de Pyongyang à Moscou, révélées la semaine dernière par les Etats-Unis. Un responsable du ministère sud-coréen de la Défense a indiqué hier que la Corée du Nord avait envoyé plus de mille conteneurs à la Russie par voie maritime et que leur capacité totale correspondrait à un volume de plusieurs centaines de milliers d'obus. Il a également précisé que le dossier avait été conjointement suivi par les autorités de Séoul et de Washington.Le ministère sud-coréen de la Réunification a, de son côté, critiqué le régime de Kim Jong-un en affirmant que le mensonge de ce dernier au monde entier avait été révélé aux yeux de tous. Il a également rappelé que toute transaction de matériel de guerre avec le régime de Kim Jong-un constituait une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu, avant d'exhorter la Russie à assumer pleinement sa responsabilité et son rôle en tant que pays membre permanent du Conseil.Dans ce contexte, le ministre russe des Affaires étrangères se rendra demain en Corée du Nord pour une visite de deux jours. Sergueï Lavrov et ses interlocuteurs devraient aborder la prochaine visite du président russe Vladimir Poutine à Pyongyang et la concrétisation de la coopération militaire entre les deux nations.