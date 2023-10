Seoul ADEX 2023 : l’avion de chasse KF-21 dévoilé au public pour la 1re fois

Photo : YONHAP News

L'Exposition internationale de l'aérospatiale et de la défense de Séoul (Seoul ADEX) 2023 s’ouvre aujourd’hui. Les Black Eagles, la patrouille de l'armée de l'air, ont réalisé une démonstration de vol admirable. A cette occasion, le chasseur supersonique sud-coréen KF-21 a été dévoilé au public pour la première fois.L’édition de cette année est d’une ampleur sans précédent rassemblant 550 entreprises du monde entier. En dehors du KF-21, seront exposés le KF-16, l’avion de combat principal de l’armée de l’air, ainsi que le Cygnus, l’avion multi rôle de ravitaillement en vol et de transport, envoyé récemment en Israël afin de rapatrier les ressortissants sud-coréens bloqués.C’est aussi l’occasion de découvrir plusieurs aéronefs des forces armées américaines. Les Etats-Unis ont fortement augmenté leur liste pour l’exposition à l’occasion du 70e anniversaire de leur alliance avec la Corée du Sud. On y retrouve notamment le U-2, un avion de reconnaissance capable de voler à une altitude de plus de 20 000m et le F-22 Raptor, qualifié comme l’avion de chasse furtif le plus performant au monde.Le bombardier stratégique B-52 a rejoint aussi le pays du Matin clair pour ce salon. Cet engin s’est montré dans les airs, à une altitude de près de 400m, sans pour autant être exposé à terre. Puis, il a atterri dans une base militaire sud-coréenne pour la première fois. Un message d’avertissement contre les menaces balistique et nucléaire de Pyongyang.Le Seoul ADEX 2023 se tiendra jusqu’à ce dimanche et la visite du public est possible uniquement le week-end.