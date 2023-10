Yoon Suk-yeol entend créer un écosystème pour la croissance de l’industrie militaire

Photo : YONHAP News

L’industrie de défense sud-coréenne qui s’est développée à partir de rien est en train d’écrire une nouvelle page de son Histoire. C’est ce que Yoon Suk-yeol a déclaré à l'Exposition internationale de l'aérospatiale et de la défense de Séoul (Seoul ADEX) 2023 qui a été inaugurée aujourd’hui.Selon le président de la République, dans le passé, la Corée du Sud dépendait des aides étrangères et des importations, mais aujourd’hui, elle est devenue un exportateur d’avions de chasse de pointe.Le numéro un sud-coréen a affirmé que l’armement constituait le secteur stratégique qui soutient la sécurité et l’économie du pays. Et pour son progrès, il a expliqué avoir fondé un organisme spécialisé au sein du Bureau présidentiel de Yongsan et tenté de favoriser les exportations à chaque fois qu’il a rencontré des chefs d’Etat ou de gouvernement.Le président Yoon a affiché ensuite son intention de créer un écosystème pour la croissance de l’industrie militaire et de doper aussi le secteur aéronautique et spatial en créant une agence nationale dédiée.Pour cet événement, plusieurs actifs des Etats-Unis ont été dévoilés, dont le bombardier stratégique B-52 et le chasseur furtif F-22. Côté Corée du Sud, elle a exposé l’avion de combat F-35 ainsi que des équipements de son système militaire dits des « trois axes ». Il s’agit des principaux engins de Séoul et Washington pour faire face aux menaces balistique et nucléaire de Pyongyang.Le chef de l’Etat a ensuite expliqué que c’était l’occasion de vérifier la capacité écrasante de l’alliance sud-coréano-américaine sans mentionner la Corée du Nord ni le camp communiste. Par ailleurs, il a déclaré se concentrer sur la vie du peuple et l’économie plutôt que la question de l’idéologie après l’échec du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, lors de l’élection municipale partielle de l’arrondissement de Gangseo à Séoul la semaine dernière.