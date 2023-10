Droits de l’Homme en Corée du Nord : Séoul et Washington d’accord pour tenir une discussion

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis sont tombés d’accord pour tenir dans les plus brefs délais une réunion du groupe consultatif bilatéral dédié aux problèmes des droits humains au nord du 38e parallèle.Selon le ministère des Affaires étrangères, Chun Young-hee, chef du bureau pour le régime de paix dans la péninsule coréenne, a proposé cette initiative hier à Julie Turner, la nouvelle envoyée spéciale des Etats-Unis pour les droits de l'Homme en Corée du Nord, actuellement en visite à Séoul.La représentante américaine a partagé l’utilité d’une telle discussion et les deux parties se sont accordées à coopérer pour son organisation. Le ministère sud-coréen avait déclaré au début de l’année exercer un rôle de locomotive dans ce dossier au sein de la communauté internationale.Chun a affirmé lors de l’entrevue que les deux nations pourraient bien collaborer étant donné qu’elles ont la même position sur les droits fondamentaux des nord-Coréens.Turner, de son côté, a affiché son ambition de travailler coude-à-coude avec l’exécutif sud-coréen, les organisations internationales et les groupes civiques afin d’améliorer la situation dans le pays communiste.Par ailleurs, l’officiel sud-coréen a réitéré la position de son gouvernement sur le rapatriement forcé des réfugiés nord-coréens par la Chine, en précisant que ces derniers devaient pouvoir se rendre où ils souhaitent et que le renvoi d’individus contre leur gré allait à l'encontre de la norme internationale de non-refoulement.