Le ministre sud-coréen des Océans et de la Pêche participe au forum « La ceinture et la route » en Chine

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Océans et de la Pêche assiste au troisième forum « La ceinture et la route » qui se tient aujourd’hui et demain à Pékin en Chine. Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, cette participation vise à appréhender les enjeux actuels d’autant que la Corée du Sud partage la mer Jaune avec l’empire du Milieu.Cho Seung-hwan a pris part au colloque dédié au secteur de la coopération maritime sans être accompagné d'officiels d’autres ministères. Cette décision intervient alors que Séoul prévoit d’organiser un sommet trilatéral avec Pékin et Tokyo avant la fin de l’année, et que les relations sud-coréano-chinoises s’améliorent récemment comme le montre l’entrevue, début septembre, entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre chinois Li Qiang.Ce forum a été inauguré à l’occasion du 10e anniversaire de l’initiative chinoise « La ceinture et la route » qui consiste à créer les nouvelles routes de la soi terrestres et maritimes pour former un réseau de l’économie et de la sécurité face à la pression des Etats-Unis. Cette année, quelque 4 000 experts et officiels issus des 140 pays et 30 organisations internationales y seront présents. Le sommet entre le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine est prévu demain en marge de cet événement.Lors des deux dernières éditions qui se sont tenues en 2017 et en 2019, la délégation sud-coréenne était composée notamment de Hong Nam-ki, l’ancien vice-Premier ministre à l’Economie et Park Byeong-seug, député du Minjoo, le parti au pouvoir à l’époque.