Fitch maintient la note de la Corée du Sud à « AA- »

L'agence de notation financière internationale Fitch a maintenu la note de crédit de la Corée du Sud à « AA- », avec perspective « stable », pour le second semestre de cette année. C'est ce qu'a annoncé mardi le ministère sud-coréen de l'Economie et des Finances.L’appréciation « AA- » correspond à la quatrième note la plus élevée sur l’échelle de Fitch, après « AAA », « AA+ » et « AA ». C'est en 2012 que la note du pays du Matin clair a été relevée de « A+ » à « AA- ». Depuis, elle est restée inchangée.D'autres pays comme le Royaume-Uni, la Belgique, l'Irlande, la République tchèque, Hong Kong ou les Emirats arabes unis bénéficient de la même notation pour le second semestre 2023.Pour justifier celle attribuée à la Corée du Sud, Fitch a cité des mesures d'amélioration prises dans les finances publiques, la solidité des finances extérieures, des performances macroéconomiques résilientes et un secteur d'exportation dynamique, tout en faisant état des problèmes structurels dus au vieillissement de la population et des risques géopolitiques liés notamment à la Corée du Nord.Quant à la perspective stable, elle reflète la tendance au redressement de la croissance de l'économie sud-coréenne et la possibilité d'une baisse continue du déficit budgétaire à la faveur des efforts du gouvernement.